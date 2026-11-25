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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ya-Sin, verset 61
Ya-Sin
61
36:61
وان اعبدوني هاذا صراط مستقيم ٦١
وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٦١
وَأَنِ
ﱳ
ٱعۡبُدُونِيۚ
ﱴﱵ
هَٰذَا
ﱶ
صِرَٰطٞ
ﱷ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﱸ
٦١
ﱹ
et [ne vous ai-Je pas engagés] à M’adorer ? Voilà un chemin bien droit.
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Tafsir Fathul Majid
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