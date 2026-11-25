Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ya-Sin, verset 47
Ya-Sin
47
36:47
واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ٤٧
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٤٧
وَإِذَا
ﱺ
قِيلَ
ﱻ
لَهُمۡ
ﱼ
أَنفِقُواْ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
رَزَقَكُمُ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
قَالَ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَفَرُواْ
ﲃ
لِلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُوٓاْ
ﲅ
أَنُطۡعِمُ
ﲆ
مَن
ﲇ
لَّوۡ
ﲈ
يَشَآءُ
ﲉ
ٱللَّهُ
ﲊ
أَطۡعَمَهُۥٓ
ﲋ
إِنۡ
ﲌ
أَنتُمۡ
ﲍ
إِلَّا
ﲎ
فِي
ﲏ
ضَلَٰلٖ
ﲐ
مُّبِينٖ
ﲑ
٤٧
ﲒ
Et quand on leur dit : "Dépensez de ce qu’Allah vous a attribué", ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru : "Nourrirons- nous quelqu’un qu’Allah aurait nourri s’Il avait voulu ? Vous n’êtes que dans un égarement évident."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour le verset actuel.