Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ya-Sin, verset 45
Ya-Sin
45
36:45
واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ٤٥
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٥
وَإِذَا
ﱢ
قِيلَ
ﱣ
لَهُمُ
ﱤ
ٱتَّقُواْ
ﱥ
مَا
ﱦ
بَيۡنَ
ﱧ
أَيۡدِيكُمۡ
ﱨ
وَمَا
ﱩ
خَلۡفَكُمۡ
ﱪ
لَعَلَّكُمۡ
ﱫ
تُرۡحَمُونَ
ﱬ
٤٥
ﱭ
Et quand on leur dit : "Craignez ce qu’il y a devant vous et ce qu’il y a derrière vous afin que vous ayez la miséricorde !"
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour le verset actuel.