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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ya-Sin, verset 43
Ya-Sin
43
36:43
وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ٤٣
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ٤٣
وَإِن
ﱑ
نَّشَأۡ
ﱒ
نُغۡرِقۡهُمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
صَرِيخَ
ﱕ
لَهُمۡ
ﱖ
وَلَا
ﱗ
هُمۡ
ﱘ
يُنقَذُونَ
ﱙ
٤٣
ﱚ
Et si Nous le voulons, Nous les noyons; pour eux alors, pas de secoureur et ils ne seront pas sauvés,
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Tafsir Fathul Majid
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