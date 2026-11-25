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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ya-Sin, verset 41
Ya-Sin
41
36:41
واية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ٤١
وَءَايَةٌۭ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ٤١
وَءَايَةٞ
ﱁ
لَّهُمۡ
ﱂ
أَنَّا
ﱃ
حَمَلۡنَا
ﱄ
ذُرِّيَّتَهُمۡ
ﱅ
فِي
ﱆ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱇ
ٱلۡمَشۡحُونِ
ﱈ
٤١
ﱉ
Et un (autre) signe pour eux est que Nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé ;
1
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