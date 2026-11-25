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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ya-Sin, verset 40
Ya-Sin
40
36:40
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٤٠
لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٤٠
لَا
ﳃ
ٱلشَّمۡسُ
ﳄ
يَنۢبَغِي
ﳅ
لَهَآ
ﳆ
أَن
ﳇ
تُدۡرِكَ
ﳈ
ٱلۡقَمَرَ
ﳉ
وَلَا
ﳊ
ٱلَّيۡلُ
ﳋ
سَابِقُ
ﳌ
ٱلنَّهَارِۚ
ﳍﳎ
وَكُلّٞ
ﳏ
فِي
ﳐ
فَلَكٖ
ﳑ
يَسۡبَحُونَ
ﳒ
٤٠
ﳓ
Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour ; et chacun vogue dans une orbite.
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