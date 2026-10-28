Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ad-Dariyat Ayah 59
Ad-Dariyat
59
51:59
فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون ٥٩
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًۭا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَـٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ٥٩
فَإِنَّ
ﱼ
لِلَّذِينَ
ﱽ
ظَلَمُواْ
ﱾ
ذَنُوبٗا
ﱿ
مِّثۡلَ
ﲀ
ذَنُوبِ
ﲁ
أَصۡحَٰبِهِمۡ
ﲂ
فَلَا
ﲃ
يَسۡتَعۡجِلُونِ
ﲄ
٥٩
ﲅ
Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille à celle de leurs compagnons . [Qu'ils ne me demandent donc pas d'en hâter la venue !]
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.