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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ad-Dariyat Ayah 57
Ad-Dariyat
57
51:57
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ٥٧
مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍۢ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧
مَآ
ﱪ
أُرِيدُ
ﱫ
مِنۡهُم
ﱬ
مِّن
ﱭ
رِّزۡقٖ
ﱮ
وَمَآ
ﱯ
أُرِيدُ
ﱰ
أَن
ﱱ
يُطۡعِمُونِ
ﱲ
٥٧
ﱳ
Je ne cherche pas d’eux une subsistance; et Je ne veux pas qu’ils me nourrissent.
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Tafsir Fathul Majid
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