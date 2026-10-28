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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ad-Dariyat Ayah 56
Ad-Dariyat
56
51:56
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٥٦
وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦
وَمَا
ﱣ
خَلَقۡتُ
ﱤ
ٱلۡجِنَّ
ﱥ
وَٱلۡإِنسَ
ﱦ
إِلَّا
ﱧ
لِيَعۡبُدُونِ
ﱨ
٥٦
ﱩ
Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent.
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