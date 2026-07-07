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Ad-Dariyat
36
51:36
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٣٦
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦
فَمَا
وَجَدۡنَا
فِيهَا
غَيۡرَ
بَيۡتٖ
مِّنَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
٣٦
mais Nous n’y trouvâmes qu’une seule maison de gens soumis.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦)
] نهمان بینی جگه له یهك ماڵێكی موسڵمان هیچ موسڵمانێكی تری تیادا نهبووه كه ماڵهكهی (لوط) بووه -
صلی الله علیه وسلم
-.