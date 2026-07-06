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Ad-Dariyat
33
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣
لِنُرۡسِلَ
عَلَيۡهِمۡ
حِجَارَةٗ
مِّن
طِينٖ
٣٣
pour lancer sur eux des pierres de glaise,
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣)
] تا له ئاسمانهوه بهردبارانیان بكهین و بهرد له قوڕی سوورهوهكراو ببارێنین بهسهریاندا.