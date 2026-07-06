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Ad-Dariyat
26
51:26
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فراغ )
فعدل ومال
( إلى أهله فجاء بعجل سمين )
مشوي .