Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammed
10
47:10
۞ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ١٠
۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا ١٠
ﲾ ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍﳎ
ﳏ
ﳐ
ﳑ
N’ont-il pas parcouru la terre pour voir ce qu’il est advenu de leurs prédécesseurs ? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
] ئایا كافرانی قوڕهیش بهسهر زهویدا نهگهڕاون تا تهماشای سهرهنجامی كافرانی پێش خۆیان بكهن بزانن خوای گهوره چۆن لهناوی بردوون تا پهندو ئامۆژگاری وهرگرن [
دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
] خوای گهوره لهناوی بردن [
وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠)
] وه هاوشێوهی ئهو سزایهش بۆ ئهم كافرانه ههیه ئهگهر ئیمان نههێنن.