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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 54
Maryam
54
19:54
واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٥٤
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥٤
وَٱذۡكُرۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱓ
إِسۡمَٰعِيلَۚ
ﱔﱕ
إِنَّهُۥ
ﱖ
كَانَ
ﱗ
صَادِقَ
ﱘ
ٱلۡوَعۡدِ
ﱙ
وَكَانَ
ﱚ
رَسُولٗا
ﱛ
نَّبِيّٗا
ﱜ
٥٤
ﱝ
Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses; et c’était un Messager et un Prophète.
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