Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
31
19:31
وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١
وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١
ﲂ
ﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
Où que je sois, Il m’a rendu béni; et Il m’a recommandé, tant que je vivrai, la prière (As-Salât) et l’aumône (Az-Zakât) ;
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ
] وه من كهسێكی موبارهك و پیرۆزو پڕ خێرو مامۆستاى چاكهو بهسود ئهبم بۆ بهندهكان له ههر شوێنێكدا بم [
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١)
] وه خوای گهوره فهرمانی پێ كردووم و ئامۆژگاری كردووم به نوێژ كردن و به زهكات دان تا له ژیاندا بم و زیندوو بم.