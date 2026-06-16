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Maryam
30
19:30
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
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Mais [le bébé] dit : "Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a donné le Livre et m’a désigné Prophète.
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