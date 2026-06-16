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Maryam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent : "Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?"
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ
] مهریهمیش ئاماژهی بۆ عیسا كرد كه له باوهشیدا بوو تازه له دایك بووه [
قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩)
] وتیان: چۆن قسه لهگهڵ منداڵێكدا بكهین كه منداڵهو تازه له دایك بووهو لهناو بێشكهدایه [
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
] به ئیزنی خوای گهوره عیسا - صلى الله عليه وسلم - هاته قسهو یهكهم قسه كه كردى وتی: من عهبدو بهندهی خوای گهورهم ( ئهمه ڕهده بۆ سهر گاورهكان كه من كوڕی خوا نیم بهڵكو عهبدی خوام).