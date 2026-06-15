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Maryam
27
19:27
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
Alors, elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : "Ô Marie ! Tu as fait une chose monstrueuse !
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ
] دوای ئهوهی كه عیسای بوو - صلى الله عليه وسلم - وه عیسای هێنایهوه قهومهكهی سهرزهنشتیان كرد [
قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧)
] وتیان: ئهی مهریهم بهڕاستی كارێكی زۆر گهورهو خراپت كردووه.