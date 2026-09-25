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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Fussilat Ayah 34
Fussilat
34
41:34
ولا تستوي الحسنة ولا السيية ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ٣٤
وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌۭ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌۭ ٣٤
وَلَا
ﱺ
تَسۡتَوِي
ﱻ
ٱلۡحَسَنَةُ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
ٱلسَّيِّئَةُۚ
ﱾﱿ
ٱدۡفَعۡ
ﲀ
بِٱلَّتِي
ﲁ
هِيَ
ﲂ
أَحۡسَنُ
ﲃ
فَإِذَا
ﲄ
ٱلَّذِي
ﲅ
بَيۡنَكَ
ﲆ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲇ
عَدَٰوَةٞ
ﲈ
كَأَنَّهُۥ
ﲉ
وَلِيٌّ
ﲊ
حَمِيمٞ
ﲋ
٣٤
ﲌ
La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux.
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