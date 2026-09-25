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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Fussilat Ayah 31
Fussilat
31
41:31
نحن اولياوكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ٣١
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١
نَحۡنُ
ﱕ
أَوۡلِيَآؤُكُمۡ
ﱖ
فِي
ﱗ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱘ
ٱلدُّنۡيَا
ﱙ
وَفِي
ﱚ
ٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﱛﱜ
وَلَكُمۡ
ﱝ
فِيهَا
ﱞ
مَا
ﱟ
تَشۡتَهِيٓ
ﱠ
أَنفُسُكُمۡ
ﱡ
وَلَكُمۡ
ﱢ
فِيهَا
ﱣ
مَا
ﱤ
تَدَّعُونَ
ﱥ
٣١
ﱦ
Nous somme vos protecteurs dans la vie présente et dans l’au- delà ; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez,
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