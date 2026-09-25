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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Fussilat Ayah 30
Fussilat
30
41:30
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
قَالُواْ
ﱃ
رَبُّنَا
ﱄ
ٱللَّهُ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
ﱇ
تَتَنَزَّلُ
ﱈ
عَلَيۡهِمُ
ﱉ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱊ
أَلَّا
ﱋ
تَخَافُواْ
ﱌ
وَلَا
ﱍ
تَحۡزَنُواْ
ﱎ
وَأَبۡشِرُواْ
ﱏ
بِٱلۡجَنَّةِ
ﱐ
ٱلَّتِي
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
تُوعَدُونَ
ﱓ
٣٠
ﱔ
Ceux qui disent : "Notre Seigneur est Allah", et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux . "N’ayez pas peur et ne soyez pas affligés; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis.
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