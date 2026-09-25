Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Fussilat Ayah 29
Fussilat
29
41:29
وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ٢٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٩
وَقَالَ
ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
رَبَّنَآ
ﳈ
أَرِنَا
ﳉ
ٱلَّذَيۡنِ
ﳊ
أَضَلَّانَا
ﳋ
مِنَ
ﳌ
ٱلۡجِنِّ
ﳍ
وَٱلۡإِنسِ
ﳎ
نَجۡعَلۡهُمَا
ﳏ
تَحۡتَ
ﳐ
أَقۡدَامِنَا
ﳑ
لِيَكُونَا
ﳒ
مِنَ
ﳓ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
ﳔ
٢٩
ﳕ
Et les mécréants diront : "Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds, pour qu’ils soient parmi les plus bas."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.