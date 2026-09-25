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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Fussilat Ayah 27
Fussilat
27
41:27
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ٢٧
فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَذَابًۭا شَدِيدًۭا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٧
فَلَنُذِيقَنَّ
ﲪ
ٱلَّذِينَ
ﲫ
كَفَرُواْ
ﲬ
عَذَابٗا
ﲭ
شَدِيدٗا
ﲮ
وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ
ﲯ
أَسۡوَأَ
ﲰ
ٱلَّذِي
ﲱ
كَانُواْ
ﲲ
يَعۡمَلُونَ
ﲳ
٢٧
ﲴ
Nous ferons certes, goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment, et les rétribuerons certes [d’une punition] pire que ce [que méritent] leurs méfaits.
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