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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Fussilat Ayah 19
Fussilat
19
41:19
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ١٩
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩
وَيَوۡمَ
ﳁ
يُحۡشَرُ
ﳂ
أَعۡدَآءُ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
إِلَى
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
فَهُمۡ
ﳇ
يُوزَعُونَ
ﳈ
١٩
ﳉ
Et le jour où les ennemis d’Allah seront rassemblés en masse vers le Feu... Puis on les poussera [dans sa direction].
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Tafsir Fathul Majid
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