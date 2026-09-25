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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Fussilat Ayah 16
Fussilat
16
41:16
فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون ١٦
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِىٓ أَيَّامٍۢ نَّحِسَاتٍۢ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٦
فَأَرۡسَلۡنَا
ﲖ
عَلَيۡهِمۡ
ﲗ
رِيحٗا
ﲘ
صَرۡصَرٗا
ﲙ
فِيٓ
ﲚ
أَيَّامٖ
ﲛ
نَّحِسَاتٖ
ﲜ
لِّنُذِيقَهُمۡ
ﲝ
عَذَابَ
ﲞ
ٱلۡخِزۡيِ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲢﲣ
وَلَعَذَابُ
ﲤ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲥ
أَخۡزَىٰۖ
ﲦﲧ
وَهُمۡ
ﲨ
لَا
ﲩ
يُنصَرُونَ
ﲪ
١٦
ﲫ
Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l’ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l’au-delà cependant est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus.
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