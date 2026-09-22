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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Rum Ayah 8
Ar-Rum
8
30:8
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ٨
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ ٨
أَوَلَمۡ
ﱙ
يَتَفَكَّرُواْ
ﱚ
فِيٓ
ﱛ
أَنفُسِهِمۗ
ﱜﱝ
مَّا
ﱞ
خَلَقَ
ﱟ
ٱللَّهُ
ﱠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱢ
وَمَا
ﱣ
بَيۡنَهُمَآ
ﱤ
إِلَّا
ﱥ
بِٱلۡحَقِّ
ﱦ
وَأَجَلٖ
ﱧ
مُّسَمّٗىۗ
ﱨﱩ
وَإِنَّ
ﱪ
كَثِيرٗا
ﱫ
مِّنَ
ﱬ
ٱلنَّاسِ
ﱭ
بِلِقَآيِٕ
ﱮ
رَبِّهِمۡ
ﱯ
لَكَٰفِرُونَ
ﱰ
٨
ﱱ
N’ont-ils pas médité en eux-mêmes ? Allah n’a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu’à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur.
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