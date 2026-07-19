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6
30:6
وعد الله لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦
وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦
وَعۡدَ
ٱللَّهِۖ
لَا
يُخۡلِفُ
ٱللَّهُ
وَعۡدَهُۥ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦
C’est [là] la promesse d’Allah. Allah ne manque jamais à Sa promesse mais la plupart des gens ne savent pas.
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Les réflexions sont des points de vue personnels (révisées dans un souci de qualité), et ne doivent pas être prises comme des vérités absolues.
Mahjabeen Ahmad
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il y a 2 ans
·
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Ayah 30:6, 94:5-6
Even the most truthful of us can fall short in our promises, not because we never intended to keep them, but so many factors can come in the way, no matter how much we try, our promises can remain unfulfilled because we do not control life.
The only promise we can trust, because His promises do not depend on anyone but Himself, is that of Allah (Al Khaliq) our Creator.
If Allah has promised us فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا
it will happen. F...
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