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Ar-Rum
55
30:55
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذالك كانوا يوفكون ٥٥
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍۢ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ٥٥
وَيَوۡمَ
تَقُومُ
ٱلسَّاعَةُ
يُقۡسِمُ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
مَا
لَبِثُواْ
غَيۡرَ
سَاعَةٖۚ
كَذَٰلِكَ
كَانُواْ
يُؤۡفَكُونَ
٥٥
Et le jour où l’Heure arrivera, les criminels jureront qu’ils n’ont demeuré qu’une heure. C’est ainsi qu’ils ont été détournés (de la vérité);
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Les réflexions sont des points de vue personnels (révisées dans un souci de qualité), et ne doivent pas être prises comme des vérités absolues.
Mohannad Hakeem
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il y a 4 ans
·
Référencement
Ayah 23:112-114, 30:55
Allah asks them the question in terms of YEARS: How many years did you spend on earth?
They will answer in DAYS: This is how short life will look like: 'A day or a part of a day!
In another Ayah: The criminals will reflect on their stay in the dunia in hours!!
SubhanaAllah, life is short! a year (2022) has gone!
Let's reflect on our short stay and pack our bags and be ready to leave
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