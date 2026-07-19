Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ar-Rum
34
30:34
ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٣٤
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٤
لِيَكۡفُرُواْ
بِمَآ
ءَاتَيۡنَٰهُمۡۚ
فَتَمَتَّعُواْ
فَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٣٤
en sorte qu’ils deviennent ingrats envers ce que Nous leur avons donné. "Et jouissez donc ! Vous saurez bientôt."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
Méditer
Aucune réflexion à afficher pour le moment - commencez votre propre réflexion et sauvegardez-la en privé, ou partagez-la avec la communauté QuranReflect.
Ajouter une réflexion
Visitez QuranReflect
Ayah Précédente
Ayah Suivante