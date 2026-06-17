Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
5
37:5
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux et Seigneur des Levants".
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥)
] ئهو (الله)یه پهروهردگاری ئاسمانهكان و زهوی و ئهوهی نێوانیان و پهروهردگاری ڕۆژههڵاتهكانیشه، بۆیه دهفهرمێت: ڕۆژههڵاتهكان، لهبهر ئهوهی ههموو ڕۆژێك كه خۆر ههڵدێت ڕۆژههڵاتێكی ههیه به ئهندازهی ژمارهی ڕۆژهكانی ساڵ چونكه ههموو رۆژێك له شوێنێكى جیاوازهوه ههڵدێت، وه باسى رۆژئاواى نهكردووه چونكه له ئایهتى تر باسى كردووه.