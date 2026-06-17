Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
3
37:3
فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
ﱇ
ﱈ
ﱉ
Par ceux qui récitent, en rappel:
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣)
] وه سوێند بێت بهو فریشتانهی كه قورئان ئهخوێنن، یان زیكرو عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن، وه لهلایهن خواى گهورهوه قورئان بۆ خهڵكى دێنن.