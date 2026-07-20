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As-Saffat
20
37:20
وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠
وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠
وَقَالُواْ
يَٰوَيۡلَنَا
هَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلدِّينِ
٢٠
et ils diront : "Malheur à nous ! C’est le jour de la Rétribution."
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