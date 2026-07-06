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As-Saffat
164
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّآ
إِلَّا
لَهُۥ
مَقَامٞ
مَّعۡلُومٞ
١٦٤
Il n’y en a pas un, parmi nous, qui n’ait une place connue ;
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤)
] فریشتهكان ئهڵێن: وه هیچ كهسێك له ئێمه نیه تهنها شوێنی دیاریكراوی خۆمان ههیه له ئاسماندا خوای گهورهى لێ دهپهرستین و ئهو شوێنه تێناپهڕێنین.