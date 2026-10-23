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Tafsir Fathul Majid Tafsir : As-Saffat Ayah 146
As-Saffat
146
37:146
وانبتنا عليه شجرة من يقطين ١٤٦
وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةًۭ مِّن يَقْطِينٍۢ ١٤٦
وَأَنۢبَتۡنَا
ﲣ
عَلَيۡهِ
ﲤ
شَجَرَةٗ
ﲥ
مِّن
ﲦ
يَقۡطِينٖ
ﲧ
١٤٦
ﲨ
Et Nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge,
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Tafsir Fathul Majid
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