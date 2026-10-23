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Tafsir Fathul Majid Tafsir : As-Saffat Ayah 143
As-Saffat
143
37:143
فلولا انه كان من المسبحين ١٤٣
فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٤٣
فَلَوۡلَآ
ﲐ
أَنَّهُۥ
ﲑ
كَانَ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلۡمُسَبِّحِينَ
ﲔ
١٤٣
ﲕ
S’il n’avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah,
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Tafsir Fathul Majid
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