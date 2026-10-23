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Tafsir Fathul Majid Tafsir : As-Saffat Ayah 137
As-Saffat
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَإِنَّكُمۡ
ﱱ
لَتَمُرُّونَ
ﱲ
عَلَيۡهِم
ﱳ
مُّصۡبِحِينَ
ﱴ
١٣٧
ﱵ
Et vous passez certainement auprès d’eux le matin.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.