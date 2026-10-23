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Tafsir Fathul Majid Tafsir : As-Saffat Ayah 134
As-Saffat
134
37:134
اذ نجيناه واهله اجمعين ١٣٤
إِذْ نَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٣٤
إِذۡ
ﱣ
نَجَّيۡنَٰهُ
ﱤ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱥ
أَجۡمَعِينَ
ﱦ
١٣٤
ﱧ
Quand Nous le sauvâmes, lui et sa famille, tout entière,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.