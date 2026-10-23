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Tafsir Fathul Majid Tafsir : As-Saffat Ayah 122
As-Saffat
122
37:122
انهما من عبادنا المومنين ١٢٢
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢٢
إِنَّهُمَا
ﲩ
مِنۡ
ﲪ
عِبَادِنَا
ﲫ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲬ
١٢٢
ﲭ
car ils étaient du nombre de Nos serviteurs croyants.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.