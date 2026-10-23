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Tafsir Fathul Majid Tafsir : As-Saffat Ayah 116
As-Saffat
116
37:116
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ١١٦
وَنَصَرْنَـٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ١١٦
وَنَصَرۡنَٰهُمۡ
ﲍ
فَكَانُواْ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﲐ
١١٦
ﲑ
et les secourûmes, et ils furent eux les vainqueurs.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.