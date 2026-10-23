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Tafsir Fathul Majid Tafsir : As-Saffat Ayah 112
As-Saffat
112
37:112
وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ١١٢
وَبَشَّرْنَـٰهُ بِإِسْحَـٰقَ نَبِيًّۭا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١١٢
وَبَشَّرۡنَٰهُ
ﱯ
بِإِسۡحَٰقَ
ﱰ
نَبِيّٗا
ﱱ
مِّنَ
ﱲ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱳ
١١٢
ﱴ
Nous lui fîmes la bonne annonce d’Isaac comme Prophète d’entre les gens vertueux.
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Tafsir Fathul Majid
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