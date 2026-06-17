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As-Saffat
10
37:10
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠
إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
Sauf celui qui saisit au vol quelque [information] ; il est alors pourchassé par un météore transperçant.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
] تهنها ئهگهر یهكێك لهو شهیتانانه قسهیهك له قسهی فریشتهكان بڕفێنێت و بیداته شهیتانى خوار خۆى [
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)
] ئهوه دیسانهوه ئهستێرهیهكی گهشی سووتێنهر پێی دهگات و ئهیسووتێنێ.