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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Anbiya' Ayah 94
Al-Anbiya'
94
21:94
فمن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ٩٤
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَـٰتِبُونَ ٩٤
فَمَن
ﱞ
يَعۡمَلۡ
ﱟ
مِنَ
ﱠ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱡ
وَهُوَ
ﱢ
مُؤۡمِنٞ
ﱣ
فَلَا
ﱤ
كُفۡرَانَ
ﱥ
لِسَعۡيِهِۦ
ﱦ
وَإِنَّا
ﱧ
لَهُۥ
ﱨ
كَٰتِبُونَ
ﱩ
٩٤
ﱪ
Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et Nous le lui inscrivons [à son actif].
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