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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Anbiya' Ayah 40
Al-Anbiya'
40
21:40
بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ٤٠
بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةًۭ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠
بَلۡ
ﱶ
تَأۡتِيهِم
ﱷ
بَغۡتَةٗ
ﱸ
فَتَبۡهَتُهُمۡ
ﱹ
فَلَا
ﱺ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱻ
رَدَّهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
هُمۡ
ﱾ
يُنظَرُونَ
ﱿ
٤٠
ﲀ
Mais non, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits ; ils ne pourront pas le repousser et on ne leur donnera pas de répit.
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Tafsir Fathul Majid
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