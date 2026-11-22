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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ach-Chu'ara', verset 63
Ach-Chu'ara'
63
26:63
فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ٦٣
فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍۢ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ٦٣
فَأَوۡحَيۡنَآ
ﱒ
إِلَىٰ
ﱓ
مُوسَىٰٓ
ﱔ
أَنِ
ﱕ
ٱضۡرِب
ﱖ
بِّعَصَاكَ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَۖ
ﱘﱙ
فَٱنفَلَقَ
ﱚ
فَكَانَ
ﱛ
كُلُّ
ﱜ
فِرۡقٖ
ﱝ
كَٱلطَّوۡدِ
ﱞ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱟ
٦٣
ﱠ
Alors Nous révélâmes à Moïse : "Frappe la mer de ton bâton !" Elle se fendit et alors chaque versant fut comme une énorme montagne.
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