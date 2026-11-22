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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ach-Chu'ara', verset 49
Ach-Chu'ara'
49
26:49
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ٤٩
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩
قَالَ
ﲅ
ءَامَنتُمۡ
ﲆ
لَهُۥ
ﲇ
قَبۡلَ
ﲈ
أَنۡ
ﲉ
ءَاذَنَ
ﲊ
لَكُمۡۖ
ﲋﲌ
إِنَّهُۥ
ﲍ
لَكَبِيرُكُمُ
ﲎ
ٱلَّذِي
ﲏ
عَلَّمَكُمُ
ﲐ
ٱلسِّحۡرَ
ﲑ
فَلَسَوۡفَ
ﲒ
تَعۡلَمُونَۚ
ﲓﲔ
لَأُقَطِّعَنَّ
ﲕ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲖ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲗ
مِّنۡ
ﲘ
خِلَٰفٖ
ﲙ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
ﲚ
أَجۡمَعِينَ
ﲛ
٤٩
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[Pharaon] dit : "Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette ? En vérité, c’est lui votre chef, celui qui vous a enseigné la magie ! Eh bien, vous saurez bientôt ! Je vous couperai, sûrement, mains et jambes opposées, et vous crucifierai tous !"
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Tafsir Fathul Majid
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