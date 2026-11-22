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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ach-Chu'ara', verset 44
Ach-Chu'ara'
44
26:44
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون ٤٤
فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
فَأَلۡقَوۡاْ
ﱥ
حِبَالَهُمۡ
ﱦ
وَعِصِيَّهُمۡ
ﱧ
وَقَالُواْ
ﱨ
بِعِزَّةِ
ﱩ
فِرۡعَوۡنَ
ﱪ
إِنَّا
ﱫ
لَنَحۡنُ
ﱬ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﱭ
٤٤
ﱮ
Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent: "Par la puissance de Pharaon ! C’est nous qui serons les vainqueurs."
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