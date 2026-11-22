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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ach-Chu'ara', verset 22
Ach-Chu'ara'
22
26:22
وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسراييل ٢٢
وَتِلْكَ نِعْمَةٌۭ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٢
وَتِلۡكَ
ﱔ
نِعۡمَةٞ
ﱕ
تَمُنُّهَا
ﱖ
عَلَيَّ
ﱗ
أَنۡ
ﱘ
عَبَّدتَّ
ﱙ
بَنِيٓ
ﱚ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱛ
٢٢
ﱜ
Est-ce là un bienfait de ta part [que tu me rappelles] avec reproche, alors que tu as asservi les Enfants d’Israël ?"
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Tafsir Fathul Majid
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