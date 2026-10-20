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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 215
Ach-Chu'ara'
215
26:215
واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين ٢١٥
وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٥
وَٱخۡفِضۡ
ﱳ
جَنَاحَكَ
ﱴ
لِمَنِ
ﱵ
ٱتَّبَعَكَ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱸ
٢١٥
ﱹ
Et abaisse ton aile [sois bienveillant] pour les croyants qui te suivent.
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Tafsir Fathul Majid
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