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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ach-Chu'ara', verset 15
Ach-Chu'ara'
15
26:15
قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ١٥
قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥
قَالَ
ﲲ
كـَلَّاۖ
ﲳﲴ
فَٱذۡهَبَا
ﲵ
بِـَٔايَٰتِنَآۖ
ﲶﲷ
إِنَّا
ﲸ
مَعَكُم
ﲹ
مُّسۡتَمِعُونَ
ﲺ
١٥
ﲻ
Il [Allah] a dit : “Mais non ! Allez tous deux avec Nos signes. Nous serons avec vous et Nous écouterons.
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Tafsir Fathul Majid
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