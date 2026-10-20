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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 139
Ach-Chu'ara'
139
26:139
فكذبوه فاهلكناهم ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱋ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ
ﱌﱍ
إِنَّ
ﱎ
فِي
ﱏ
ذَٰلِكَ
ﱐ
لَأٓيَةٗۖ
ﱑﱒ
وَمَا
ﱓ
كَانَ
ﱔ
أَكۡثَرُهُم
ﱕ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱖ
١٣٩
ﱗ
Ils le traitèrent donc de menteur. Et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe ! Cependant, la plupart d’entre eux ne croient pas.
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